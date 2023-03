Gisteren werd LEGO 2K Drive aangekondigd, een openwereldracer van de bekende speelgoedlijn. Er is nu extra informatie naar buiten gekomen omtrent deze titel, namelijk dat er gebruik zal worden gemaakt van microtransacties.

Creator director Brian Silva heeft tegenover Wccftech verteld dat er in de game twee soorten items zijn. Het ene zal je kunnen aanschaffen met zogenaamde ‘Brickbux’. Deze kun je verdienen tijdens het spelen. De andere items zullen alleen met ‘coins’ kunnen worden gekocht en deze kan je alleen kopen met echt geld.

LEGO 2K Drive is in principe gericht op kinderen, dus er wordt op een veilige en verantwoordelijke manier omgegaan met de betaalde microtransacties, zo laat de creative director weten. Zo moet degene die geld betaalt een 2K- account hebben. Als diegene minderjarig is, dan moet het desbetreffende account geverifieerd worden door een volwassene. Die heeft weer de mogelijkheid om in-game aankopen te blokkeren.

Wil je weten wat wij van een vroege versie van LEGO 2K Drive vonden? Lees dan onze preview.