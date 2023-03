Sony doet er nog steeds alles aan om de overname van Activision Blizzard door Microsoft te dwarsbomen. De Britse waakhond CMA (Competition and Markets Authority) had eerst ook zijn bedenkingen, maar heeft inmiddels zijn mening wat bijgedraaid.

De CMA heeft in een nieuw statement laten weten dat zij na grondig onderzoek tot de conclusie zijn gekomen dat de deal geen schadelijke gevolgen zal hebben in het console gaming landschap. Zij zijn van mening dat het voor Microsoft niet financieel aantrekkelijk is om Call of Duty exclusief te houden. Microsoft heeft er juist voordeel van om de franchise ook op PlayStation te houden.

“On this basis, the updated analysis now shows that it would not be commercially beneficial to Microsoft to make Call of Duty exclusive to Xbox following the deal, but that Microsoft will instead still have the incentive to continue to make the game available on PlayStation.”