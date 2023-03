Techland’s Dying Light 2: Stay Human is al geruime tijd verkrijgbaar, hoewel de game niet helemaal dezelfde impact heeft als diens voorganger. Desalniettemin houdt de Poolse studio hun woord en blijven ze de game ondersteunen met nieuwe updates en uitbreidingen. Voor de volgende maand staat wederom een nieuwe update op stapel.

Het is niet de minste update, want volgens regisseur Tymon Smektala gaat de combat op de schop, hoewel hij nog geen concrete details kon geven wát er precies gaat veranderen. Wel kon hij melden dat ’transmog’ toegevoegd gaat worden, waardoor je bepaalde stukken gear een ander uiterlijk kunt geven, zonder in te boeten op de bijbehorende stats.

Daarbij zegt Smektala dat er betere support voor mods onderweg is, hoewel dat waarschijnlijk tot pc beperkt zal blijven. De update wordt op 20 april uitgerold.