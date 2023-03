Epic Games heeft Fortnite in de afgelopen dagen weer flink wat leven ingeblazen en dat is vooral te danken aan de Unreal Editor die nu in Fornite zit. Met deze Unreal Editor kan je als pc-gamer aan de gang met Unreal Engine-assets en eigenlijk gewoon je eigen game gaan maken binnen Fortnite. Om de release van de Unreal Editor nog wat meer aandacht te geven is er nu een korte trailer verschenen.

In deze zeer korte trailer kan je zien wat voor mogelijkheden er zijn met de Unreal Editor. Zo zien we kort een intense bossfight met een gigantische robot en allerlei omgevingen die je normaal gesproken niet zou zien in Fortnite. Creators kunnen hun eilanden direct testen en de mogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd. Zo waren er al beelden rondgegaan van een versie die haast op Domination lijkt van Call of Duty.

Met de launch van de Unreal Editor is ook de creator Economy 2.0 gelanceerd. Zeer unieke en populaire creaties kunnen hiermee door Epic Games worden opgekocht.