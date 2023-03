Binnen enkele maanden kunnen we dan eindelijk aan de slag gaan met Final Fantasy XVI, de volgende mainline game in de langlopende RPG-franchise. Nu de releasedatum steeds dichterbij komt, laat Square Enix ook gestaag steeds meer beelden zien. Vanop PAX East is nu ook een nieuwe trailer getoond, eentje die ons een virtuele tour geeft in de wereld van Final Fantasy XVI.

De trailer toont de wereld van Valisthea met enkele verhaalscènes, maar de nadruk ligt hier vooral op de gevarieerde omgevingen. Verschillende plaatsen worden getoond, alsook wat dramatische taferelen.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder, alsook de volledige PAX East voorstelling van Final Fantasy XVI. Daarin wordt ook nieuwe gameplay van het spel getoond.