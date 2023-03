Zo’n drie jaar geleden werd Super Mega Baseball 3 uitgebracht op de PS4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Het lijkt er nu op dat de aankondiging van een vervolg dichtbij is, Gematsu heeft namelijk ontdekt dat Super Mega Baseball 4 een rating heeft gekregen van de Taiwanese rating board.

De honkbalgame zou volgens de rating beschikbaar worden gesteld op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Dit wordt de eerste game van Metalhead Software sinds de ontwikkelaar is overgenomen door EA, mogelijk betekent dit ook dat er voor Super Mega Baseball 4 een hoger budget beschikbaar was en het de EA Sports-branding zal dragen.

Vaak nadat een onaangekondigde game een rating krijgt duurt het niet lang meer totdat de aankondiging ook volgt. Hopelijk krijgen we in de komende weken dus officieel woord van EA en/of Metalhead Software.