Er zijn al tientallen games verschenen in de Atelier-series en er worden nog steeds nieuwe titels uitgegeven. Het nieuwste deel ligt nu in de winkel en dit spel is dan ook voorzien van een lanceringstrailer. Deze check je onderaan dit bericht.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key is het derde deel van Atelier Ryza, maar is al de vierentwintigste game van de hoofdserie. In dit deel trekken Ryza en haar vrienden erop uit om mysterieuze eilanden te onderzoeken, die uit het niets zijn verschenen.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key is te spelen op de PlayStation 4, Nintendo Switch en pc.