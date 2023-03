Piccolo Studio wist in 2019 indruk te maken met Arise: A Simple Story. Hun volgende titel, After Us, werd afgelopen december aangekondigd en deze is binnenkort al te spelen.

After Us speelt zich in de toekomst af in een surrealistische versie van de aarde. Jij speelt als een nimf, die probeert leven te vinden op de bijna verwoeste planeet. Haar reis bestaat onder andere uit vechten, het oplossen van puzzels en het springen van en naar platforms.

After Us zal op 23 mei 2023 uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Om je een idee te geven wat je van het spel kunt verwachten, is er een gameplayvideo verschenen. Die kan je hieronder bekijken.