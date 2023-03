De Resident Evil 4 remake krijgt volgende maand de Mercenaries modus toegevoegd. Het is mogelijk dat er nog meer content onderweg is.

In de originele versie van Resident Evil 4 ontgrendelde je nieuwe content als je het spel uitspeelde. De eerder genoemde Mercenaries modus was hier één van. Een andere extra was ‘Seperate Ways’, een extra campagne die je meer inzicht gaf in een bepaald personage.

Resident Evil Central meldt via Twitter dat dataminer Gotsu in de data van de remake is gedoken en meerdere folders heeft gevonden. Zo vond hij een ‘Mercenaries’-folder en één voor de demo die voor de release uitkwam. Tevens was er een folder voor ‘Another Order’, de Japanse naam voor Seperate Ways.

Het is nieuw bewijs voor de komst van Seperate Ways naar Resident Evil 4 Remake. Vorige week dook al een gerucht op dat de campagne als betaalde uitbreiding voor het spel zal worden uitgebracht.