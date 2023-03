Eind 2022 werd God of War: Ragnarök met luid gejuich ontvangen en de game had naast een nieuw verhaal ook een sloot aan kersverse personages. Hoewel het Noorse verhaal met Ragnarök is afgesloten, betekent dat niet dat we niks meer van God of War gaan zien. Het moge duidelijk zijn dat het volgende stuk potentieel spoilers bevat voor God of War: Ragnarök.

Ben Prendergast – die in het meest recente deel de rol van Tyr vertolkte – vertelde namelijk tijdens een panel op PAX East (aldus Shark Games) dat we nog meer van zijn personage gaan zien en dat Ragnarök niet zijn laatste verschijning zal zijn. Het personage speelde een belangrijke rol in het verhaal van de game. Veel kon de acteur er uiteraard niet over kwijt en hij vertelde tevens dat hij een geheimhoudingsverklaring heeft getekend.

Of de acteur nu hint naar een uitbreiding voor Ragnarök of een direct vervolg – dat zich naar verluidt in de Egyptische mythologie gaat afspelen – is dus niet duidelijk. Het zou natuurlijk ook goed kunnen dat Prendergast verwijst naar de serie van Amazon, die onlangs groen licht heeft gekregen.