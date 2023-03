De enorm populaire MMORPG Final Fantasy XIV heeft door de jaren heen al verschillende grote uitbreidingen gezien. Eentje daarvan is ‘Stormblood’, de tweede uitbreiding voor de game. Normaal gezien zou je deze content apart moeten aanschaffen, maar Square Enix heeft nu een leuke deal waar je portemonnee heel blij van zal worden.

Heb je de Starter Edition van Final Fantasy XIV in je bezit? Dan kan je nu tijdelijk de Stormblood uitbreiding gratis claimen! Dit heugelijke nieuws werd aangekondigd op Twitter. Let wel op: dit aanbod is enkel geldig tot 8 mei, dus wacht niet te lang met het claimen van de uitbreiding.

For a limited time, existing owners or purchasers of #FFXIV Starter Edition can add the Stormblood expansion to their account for free! 🎮 https://t.co/gSQ9z04uRo

📅 Through Monday, May 8 at 6:59 a.m. (PDT) / 13:59 (GMT)

* End times may differ slightly per platform. pic.twitter.com/Rn1Qx6ssI6

— FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) March 27, 2023