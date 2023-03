De naam Gavin Raeburn doet misschien niet direct een belletje rinkelen, maar de beste man lag aan de basis van de (enorm succesvolle) Forza Horizon-games van ontwikkelaar Playground Games. Intussen is Raeburn echter een nieuwe weg ingeslagen, want hij heeft nu zijn eigen gamestudio opgestart onder de naam Lighthouse Games.

In zijn huidige team zitten verschillende namen die ook al eerder bij Playground Games hebben gewerkt, dus aan talent ontbreekt het sowieso niet. Hij sprak vol enthousiasme over de toekomst tegen de pers.

‘I’m delighted that 30 former colleagues and other industry heavyweights have chosen to join me at Lighthouse. With Horizon, Playground and I created one of the most successful Xbox franchises of all time. We delivered significant commercial success year after year, to massive critical acclaim, following the success from my time at Codemasters leading DiRT, GRID, and F1. That DNA is now at Lighthouse, and with it, we intend to build something truly special using all our experience to create a new genre-defining franchise.’