De survival sim Stranded: Alien Dawn verlaat volgende maand na ongeveer 7 maanden early access en krijgt een volledige release op de Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Het spel zal vanaf 25 april beschikbaar zijn voor €34,99, zo laten uitgever Frontier Foundry en ontwikkelaar Haemimont Games weten.

Mensen die het spel vóór 9 mei pre-orderen of kopen, evenals de mensen die de early access-versie al hebben aangeschaft, krijgen een ‘Emergency Landing Pod’ en een nieuw constructiemateriaal in het spel. Om mensen nog even te motiveren, hebben ze ook een pre-order trailer uitgebracht. Die kun je hieronder bekijken.