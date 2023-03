Valve onthulde onlangs dat ze deze zomer Counter-Strike 2 gaan lanceren en het belangrijkste punt voor deze versie is dat de game zal draaien op de Source 2 engine, die al een aantal jaren gebruikt wordt door het bedrijf voor onder meer Dota 2 en Half-Life: Alyx.

Nu hebben dataminers wat dieper in de bestanden zitten graven en hebben ze mogelijk een referentie gevonden naar Left 4 Dead 3, aldus u/PaPs3 via een screenshot op Reddit. Diens voorganger is nog steeds erg populair, maar fans hunkeren al langer naar een nieuw deel en Back 4 Blood van Turtle Rock Studios heeft dat gat niet echt weten in te vullen.

Dat betekent echter niet dat de game daadwerkelijk in productie is. Sterker nog, de verwijzingen in de bestanden zeggen ironisch genoeg dat de prioriteit “none” is. We moeten maar eens overwegen om een bak rekenmachines naar Valve op te sturen, misschien dat het ze dan eindelijk een keer lukt om tot drie te tellen.