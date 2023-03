Counter-Strike: Global Offensive is nu al een zeer lange tijd uit, maar de game kent nog steeds een vaste groep spelers. In 2012 verscheen de game in de schappen en sindsdien zijn er veel toernooien gehouden en zijn streamers groot geworden met de game. De trouwe groep spelers lijkt nu flink te zijn gegroeid, want Counter-Strike: Global Offensive bereikte een nieuw record aan spelers die tegelijkertijd aan het spelen waren.

Het aantal spelers haalde de nieuwe piek van maar liefst 1.519.547 spelers. Het vorige record stond op 1.308.963 spelers in april 2020, toen de COVID-19-pandemie begonnen was. Deze nieuwe piek komt ongetwijfeld door de aankondiging van Counter-Strike 2 en de limited test die onlangs werd afgenomen. Desalniettemin is het zeker knap dat een inmiddels elf jaar oude shooter nog zoveel spelers tegelijk weet te halen.