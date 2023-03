Overwatch 2 is binnenkort zo’n zes maanden oud en we zitten inmiddels al een lange tijd in het derde seizoen van de game. Het grote roster aan personages werd bij de release al uitgebreid met Junker Queen en Kiriko en in het tweede seizoen maakten we kennis met Ramattra. Het vierde seizoen staat binnenkort ook voor de deur en daar zijn wat nieuwe details van vrijgegeven.

Game director Aaron Keller bevestigde allereerst dat het komende seizoen – seizoen 4 dus – en seizoen 6 nieuwe Support Heroes met zich meebrengen. Met het vierde seizoen nog maar enkele weken van ons verwijderd vertelde hij ook dat in april meer details over de nieuwe Support Hero gaan verschijnen. Geen gek moment om het nieuwe personage te onthullen, want begin april komt ook het One Punch Man collaboration evenement ten einde en het Roadhog’s Catch-a-Mari event eindigt binnenkort ook.

Wanneer het nieuwe personage onthuld wordt, dan zullen we dat zeker vermelden op onze website.

More updates from Aaron on the state of the game!

I recently used the word “soon” to describe when we’d be sharing more of our future plans.

“Soon” is looking like sometime in April. Working through the details now and will keep y’all posted. https://t.co/iwUdaV8hRP

— Jared Neuss (@OhReallyJared) March 24, 2023