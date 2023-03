Een van de games waar BioWare aan werkt is Dragon Age: Dreadwolf. Het spel heeft nog geen releasedatum, maar deze horen we wellicht sneller dan de bedoeling was. Het ontwikkelteam heeft namelijk versterking gekregen.

BioWare general manager Gary McKay heeft tegenover Gamesbeat laten weten dat Mark Darrah het team achter de nieuwe Dragon Age zal gaan versterken. Darrah was director en executive producer voor Dragon Age: Origins and Dragon Age 2 en werkte mee aan Dragon Age: Inquisition. Hij vertrok in 2021 bij BioWare, maar is nu teruggehaald om als consultant dienst te doen.

“We continue to iterate and polish Dreadwolf, focusing on the things that matter most to our fans. As we further connect this new experience with the series’ legacy Mark Darrah will join the team as a consultant, bringing with him years of experience working on Dragon Age. We’re proud to have this team, with strong leadership at the helm, working together to realise the vision we have for the game.”