In onze review van Resident Evil 4 Remake kon je al lezen dat we erg te spreken waren over de game. Het ziet er naar uit dat we niet de enigen waren, want het spel wist in het Verenigd Koninkrijk goed te verkopen.

Resident Evil 4 Remake heeft het voor elkaar gekregen om in het Verenigd Koninkrijk bij de lancering meer fysieke exemplaren te verkopen dan dat het origineel deed. Gamesindustry.biz meldt dat de nieuwe versie 29% meer is verkocht dan de GameCube-versie uit 2005. Hoeveel dat er exact zijn, werd niet bekendgemaakt.

Nu is het natuurlijk wel zo dat de remake van Resident Evil 4 voor meerdere platformen is uitgegeven en dat wordt nu vergeleken met de lancering van één platform. Toch is het wel degelijk een prestatie. Tegenwoordig worden games namelijk steeds meer digitaal gekocht en de remakes van Resident Evil 2 en 3 wisten bij lancering niet meer fysieke exemplaren dan het origineel te verkopen.

Resident Evil 4 Remake moet het in het Verenigd Koninkrijk wel afleggen tegen Resident Evil 8: Village. Die game ging tijdens de lancering 23% meer over de toonbank. Resident Evil 2 Remake wist zelfs 38% meer fysieke exemplaren te verkopen dan de remake van deel vier. Resident Evil 3 Remake deed het het minst van allemaal. De verkopen van de remake van Resident Evil 4 waren bij lancering 38% hoger dan eerder genoemde titel.