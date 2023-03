Konami heeft momenteel best wel wat op de planning staan. We weten dat de Japanse studio werkt aan een Silent Hill 2 Remake, maar daarnaast doen er ook geruchten de ronde dat men sleutelt aan de Metal Gear Solid 3 Remake én een nieuwe Castlevania-game, aldus journalist Andy Robinson van VGC.

Robinson vermeldde hier al eerder bij dat de E3 van dit jaar een belangrijk moment zou worden voor Konami, want daar zou men de officiële aankondiging doen… maar momenteel hangt het lot van de E3 aan een zijden draadje: de kans is immers reëel dat het evenement zal worden geannuleerd. Robinson weet ons nu te zeggen in een nieuwe tweet dat de Metal Gear Solid 3 Remake in 2024 zal uitkomen, maar dat Konami momenteel wat met de handen in het haar zit omtrent een aankondiging.

MGS3 remake is now a 2024 title and there’s still talk of MGS re-releases of some kind. E3 window was their marketing plan, last I heard. https://t.co/Euaw3iEdrN — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) March 28, 2023

Hij spreekt ook over heruitgaves van andere Metal Gear Solid-games, maar daarover is momenteel ook nog geen zekerheid. Het wordt voorlopig even afwachten wat Konami zal doen dus. Wordt vervolgd…