Binnen enkele maanden kunnen we dan eindelijk officieel aan de slag met Diablo IV. Eerder deze maand vond al een open beta plaats en Blizzard is momenteel bezig met het verbeteren van de game op basis van de feedback die daaruit is gekomen. Voor de echte die-hard fans van de franchise is er echter leuk nieuws, als we de bekende leaker billbil-kun mogen geloven tenminste.

Hij postte op Twitter namelijk het bericht dat er een speciale editie van de Xbox Series X zit aan te komen, die helemaal in het teken staat van Diablo IV. Jammer genoeg kon hij geen foto van het design bemachtigen, maar er wordt wel gerefereerd naar een ‘bundel’, dus hoogstwaarschijnlijk zal je samen met de console ook de game krijgen. De prijs bedraagt 559.99 dollar (een Europese prijs werd niet vernoemd).

Dit is momenteel nog niet officieel aangekondigd, dus neem je zoutvaatje er even bij. Diablo IV verschijnt op 6 juni, dus waarschijnlijk horen we snel meer over (het mogelijke bestaan van) deze Xbox.