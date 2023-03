Menig pc-gamer zal inmiddels overgestapt zijn naar Windows 10 of later, vaak omdat de nieuwste games dat als vereiste stellen. Toch zijn er hier en daar nog mensen die gebruikmaken van eerdere versies zoals Windows 7 of Windows 8(.1). Die zullen in de aankomende maanden toch een upgrade moeten gaan overwegen.

Valve heeft namelijk aangekondigd dat de digitale storefront Steam geen ondersteuning meer zal bieden voor deze versies van het besturingssysteem. Gebruikers zullen minimaal Windows 10 op hun systeem moeten hebben staan, willen ze de applicatie blijven gebruiken. Valve geeft als reden dat de nieuwste features van Steam leunen op een geïntegreerde versie van Google Chrome, die niet langer functioneert op oudere versies van Windows.

Steam zal daarbij ook gebruikmaken van features en beveiligingsupdates van het besturingsyssteem, waarvan Microsoft zelf de ondersteuning al in januari van dit jaar heeft stopgezet. Volgens Valve wordt er met dit besluit slechts een klein deel van de gebruikers geraakt: slechts 1,86% van het bestand zit nog op Windows 7 of 8.

“As of January 1 2024, Steam will officially stop supporting the Windows 7, Windows 8 and Windows 8.1 operating systems. After that date, the Steam Client will no longer run on those versions of Windows. In order to continue running Steam and any games or other products purchased through Steam, users will need to update to a more recent version of Windows.

The newest features in Steam rely on an embedded version of Google Chrome, which no longer functions on older versions of Windows. In addition, future versions of Steam will require Windows feature and security updates only present in Windows 10 and above.”