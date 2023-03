Bandai Namco Entertainment heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor Tekken 8, waarin Jun Kazuma, Jin’s moeder, in het spotlicht staat.

Jun was voor het laatst te zien in Tekken Tag Tournament 2. De laatste canonieke verschijning van het personage was echter in Tekken 2, 28 jaar geleden. Jun maakt gebruik van de Kazama Style Traditional Martial Arts, een vechtstijl die zich vooral focust op de aanvallen van tegenstanders in je voordeel te gebruiken en het beïnvloeden van de gewrichten. In Tekken 8 kan ze gebruik maken van lichtstralen om vijanden in de lucht te lanceren.

De release van Tekken 8 staat momenteel gepland in het huidige financiële jaar, dat in maart 2024 afloopt. Je kunt de gameplay trailer van Jun Kazama hieronder bekijken.