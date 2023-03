Het begint er steeds somberder uit te zien voor de E3 van dit jaar. Gisteren liet Ubisoft weten dat zij niet aanwezig zullen zijn op de beurs en nu kunnen er nog twee bedrijven aan de lijst van afwezigen worden toegevoegd.

SEGA heeft tegenover IGN vermeldt dat zij er goed over hebben nagedacht, maar toch tot de conclusie zijn gekomen om de E3 2023 te laten voor wat het is.

“After careful consideration, we have decided not to participate in E3 2023 as an exhibitor. We look forward to sharing more information on announced and unannounced projects in the future.”