Volgende week dinsdag is het de eerste dinsdag van de nieuwe maand en dan mogen we natuurlijk een PlayStation Plus update verwachten. Via het PlayStation Blog heeft Sony vanmiddag bekendgemaakt welke titels deel uitmaken van de line-up voor de komende maand. Het gaat om de volgende drie games:

Meet Your Maker (PS4/PS5)

Sackboy: A Big Adventure (PS4/PS5)

Tails of Iron (PS4/PS5)

Met deze titels in het vooruitzicht heb je nog een aantal dagen de tijd om de PlayStation Plus games van maart te downloaden. De games die op dit moment beschikbaar zijn, zijn: Battlefield 2042, Minecraft Dungeons en Code Vein.

PlayStation Plus abonnement nodig? Klik dan hier.