Mocht je nog Nintendo Wii U of Nintendo 3DS game codes hebben, dan krijg je van Nintendo een paar dagen extra tijd om ze in te lossen. De Wii U en 3DS shop zijn afgelopen maandag officieel gesloten, waardoor het niet langer is om content voor die systemen digitaal aan te schaffen.

Mocht je echter nog codes hebben liggen die recht geven op een game of extra content, dan zijn die nog te gebruiken tot 4 april 06:30 uur in de ochtend. Dit is een goedmakertje van Nintendo, omdat ze de twee shops negen uur eerder hadden gesloten dan eerder aangekondigd.

Zodra we de genoemde datum en tijd gepasseerd zijn is het echt definitief over en uit wat betreft Nintendo Wii U en 3DS content claimen via vouchercodes. Overigens, als je nog codes hebt met specifiek shoptegoed, dan zijn die niet inwisselbaar. Dit is al sinds augustus 2022 niet meer mogelijk.