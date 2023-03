Call of Duty: World at War legde in 2008 de basis voor wat uiteindelijk de immens populaire Zombies modus zou worden. De Black Ops titels bouwden telkens verder op de formule, die zo geliefd was bij fans dat zelfs andere Call of Duty ontwikkelaars hun eigen versie van de modus in elkaar knutselden – met eerder wisselvallige resultaten.

Momenteel is er echter geen klassieke Zombiesmodus te vinden in de nieuwe Call of Duty. Met ‘klassiek’ bedoelen we de modus waarin je golf na golf aan moordlustige ondoden van je moet afslaan. Volgens content creator Glitching Queen komt hier binnenkort echter verandering in. En ‘binnenkort’ zou zelfs dit jaar nog kunnen zijn.

Glitching Queen zou van een QA Playtester gehoord hebben dat Activision een klassieke Zombiesmodus aan het uitproberen is voor de huidige Call of Duty cyclus. Dit zou betekenen dat we nog in 2023 van deze modus zullen kunnen genieten. Insider Gaming lijkt het echter waarschijnlijker dat we pas in 2024 de terugkeer van de modus zullen verwelkomen.

Hoe dan ook lijkt het erop dat we binnenkort weer lekker ouderwets Zombies kunnen spelen.