De release van de Burning Shores uitbreiding voor Horizon: Forbidden West komt langzaam maar zeker steeds dichterbij. Dat is ook goed te merken, want in de afgelopen tijd is het nieuwe avontuur van Aloy al veel in het nieuws geweest. Zo kregen we bijvoorbeeld gisteren mooie wolkenformaties te zien en eerder werd duidelijk dat de uitbreiding pas te spelen is nadat je de verhaallijn uitgespeeld hebt.

Op de screenshots zagen we Aloy al op een vliegende (nieuwe) machine zitten die nu ook officieel is onthuld. Deze gevleugelde machine gaat onder de naam Waterwing en kan naast het luchtruim ook in het ruime sop duiken. Via de onderstaande Tweet deelde Guerrilla Games de eerste beelden van de Waterwing en we zien duidelijk waar Aloy deze machine voor kan gebruiken.