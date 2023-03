Diablo IV is op het moment een veelbesproken game dankzij de verschillende beta’s die er inmiddels zijn geweest. Ook blijven er andere nieuwtjes naar buiten komen. Zo hebben we al verschillende edities van Diablo IV voorbij zien komen en er dook ook een gerucht op over een speciale Xbox Series X bundel met de game. Dit gerucht blijkt te kloppen, want Microsoft heeft de bundel nu officieel aangekondigd.

Deze Xbox Series X bundel gaat gepaard met een exemplaar van Diablo IV en diverse in-game items. De bundel zal op 6 juni wereldwijd te koop zijn en de pre-orders zijn inmiddels live gegaan. De bundel zal voor een prijs van € 559,99 verkrijgbaar zijn bij verschillende retailers. Op de onderstaande afbeelding kan je ook de in-game items bekijken die we in het overzicht op een rijtje voor je zetten. Een aantal van deze items zijn niet bruikbaar in Diablo IV, maar zijn voor andere Blizzard games.

In-game items uit Xbox Series X Diablo IV bundel: Light-Bearer Mount with Caparison of Faith Mount Armor

Inarius Wings & Inarius Murloc Pet for Diablo III

Amalgam of Rage Mount for World of Warcraft

Umber Winged Darkness Cosmetics Set for Diablo Immortal

Geen speciale Xbox Series X met een Diablo IV design dus, maar het is wel een mooie deal voor de die-hard fans van de franchise.