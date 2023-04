Na een aantal jaren zonder fysieke E3 vanwege de coronapandemie zou de beurs dit jaar weer in volle glorie terugkeren. De ESA had hiervoor ReedPop aangetrokken, die ervaring heeft met het organiseren van beurzen. De E3 2023 zou de terugkeer van het gameswalhalla op aarde zijn, maar helaas zal het niet zover komen. De beurs werd immers van de week officieel geannuleerd, zowel digitaal als fysiek.

Sony doet al jaren niet meer mee, Nintendo zou niet aanwezig zijn en ook Microsoft kiest ervoor een eigen evenement te houden rondom de E3. Ubisoft was als uitgever wel uitgesproken aanwezig, maar zij trokken zich eerder deze week terug. Kort daarop volgden SEGA en Tencent. Devolver Digital gaf al aan een eigen evenement op te zetten los van de E3 en op die manier blijft er weinig over. Het is dus niet gek dat de stekker uit deze editie wordt getrokken.

De vraag is nu echter of dit de definitieve doodsteek van de E3 is. Het is eerder gebeurd dat de E3 schaalde naar een veel kleiner evenement, maar uiteindelijk werd het weer de beurs zoals vanouds. Toch voelt het nu anders, omdat tijden zijn veranderd. In de afgelopen jaren hebben we steeds meer gezien dat uitgevers rondom de E3 een eigen evenement hebben opgezet of zich loskoppelde van de beurs en zich aan Summer Game Fest verbonden.

Dat ‘evenement’ van Geoff Keighley is in het huidige klimaat ook een stuk logischer en vrijer. Het geeft ontwikkelaars en uitgevers de gelegenheid om hun eigen moment te kiezen binnen de overkoepelende Summer Game Fest in plaats van dat ze gebonden zijn aan een week E3, waarbij alles bij elkaar verzuipt vanwege de enorme stroom aan content en nieuws.

Uitgevers hebben ook ingezien dat eigen evenementen praktischer zijn. Dit vanwege het genoemde eigen moment om hun ding te doen, maar ook omdat het voordeliger is. Er hoeft bij een digitale stream geen locatie meer afgehuurd te worden en ook hoeft er geen ruimte op de beursvloer gekocht te worden. Dit laatste is naar verluidt ontzettend duur. Dit past weer niet bij de huidige situatie in de industrie, waar momenteel mensen met bosjes tegelijk ontslagen worden.

Met andere woorden, de E3 is als concept zeker niet verkeerd – het is schitterend om mee te maken en ook te beleven als die ene week in het jaar -, maar het is anno 2023 gewoon achterhaald. De industrie en de technologie hebben een klassieke beurs als de E3 domweg ingehaald en het is praktischer en logischer om op een andere manier aankondigingen te doen. Bovendien is het aanbieden van speelbare games ook niet langer gebonden aan de beursvloer, dat kan ook allemaal digitaal.

Het mag vanuit dat perspectief helemaal niet raar zijn dat de E3 dit jaar niet doorgaat. Het is domweg overbodig. Uitgevers hebben hun eigen, goedkopere manieren gevonden en Summer Game Fest is een beter podium om zo meer een eigen moment op te eisen. Oftewel, de E3 als beurs is overbodig, want let maar op: hoewel de beurs niet doorgaat, krijgen we deze zomer alsnog genoeg showcases en moois te zien dat het weinig anders zal aanvoelen dan de afgelopen jaren.

Het is natuurlijk een stelling die we opwerpen en aan jou om hieronder te reageren met jouw kijk op het verhaal. Mee eens? Heb je andere nuances of denk je er compleet anders over? Het kan natuurlijk weer alle kanten op en we horen jouw mening graag hieronder.