Hoewel Resident Evil 4 Remake een uitstekende game is, zijn er alsnog een paar issues die wat problemen kunnen opleveren. Daarom werkt Capcom aan een update die de laatste plooien moet gladstrijken, maar voordat die update er is heeft de uitgever wel een waarschuwing uit doen gaan over een specifieke situatie.

Het kan namelijk voorkomen dat de progressie in de game geblokkeerd wordt via een bepaalde actie onder zeer specifieke voorwaarden. Om te voorkomen dat spelers hierop vastlopen geeft de uitgever een duidelijke omschrijving om dit te voorkomen, zie hieronder.

Als je hier al voorbij bent is er niks aan de hand, als je dit segment nog niet bereikt hebt dan doe je er goed aan dit mee te nemen totdat er een update is uitgerold.