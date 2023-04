In de afgelopen weken hebben er twee beta’s plaatsgevonden van Diablo IV, waarmee een gedeelte van de game speelbaar was in opmaat naar de release. Blizzard heeft nu indrukwekkende statistieken op basis van deze beta’s gedeeld.

Van 17 tot 19 maart konden gamers die Diablo IV in pre-order hadden gezet alvast met de game aan de gang en van 24 tot 27 maart was er een open beta. Dit zijn maar een paar dagen, maar er is in totaal 61.560.437 uur in de twee beta’s gestoken. De meest gekozen classes waren de sorcerer en necromancer. De overige statistieken kan je hieronder zien.