Toen eerder deze maand de releasedatum van Crash Team Rumble bekend werd gemaakt, werd ook duidelijk dat de game Battle Passes zal krijgen. Als je bang bent dat ook extra personages hierin verwerkt zullen zitten, dan hebben we goed nieuws voor je.

Activision laat weten dat zij met Crash Team Rumble iedere gamer dezelfde ervaring willen voorschotelen. Dit betekent dat iedereen nieuwe personages en nieuwe powers kan ontgrendelen door middel van in-game challenges. Deze zullen dus geen onderdeel zijn van een Battle Pass. Wat je hier wel mee kan krijgen zijn cosmetische items.

“We want a balanced experience for every player to enjoy the N. Sane fun that Crash Team Rumble has to offer, which is why new heroes and powers will be earned through in-game challenges and NOT tied to the Battle Pass. Battle Passes will only reward cosmetic items for those who want to get a WUMP on the season’s latest looks; however, cosmetics will also be earnable through seasonal event participation.”