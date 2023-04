Begin dit jaar bracht Square Enix de 6.3 update voor Final Fantasy XIV uit. In aanloop naar de nog onaangekondigde nieuwe uitbreiding, die hoogstwaarschijnlijk pas in 2024 verschijnt, zullen er nog een aantal updates uit worden gebracht, waarvan de volgende in mei beschikbaar zal zijn.

De 6.4 update heet The Dark Throne en zal het hoofdverhaal verder uitbreiden en andere nieuwe content toevoegen zoals een nieuwe dungeon genaamd The Aetherfront, een aantal nieuwe Pandaemonium raids en een nieuwe trial genaamd The Voidcast Dais.

Andere nieuwe features zoals Ocean Fishing, nieuwe Island Sanctuary content en Duty Support voor Stormblood dungeons zullen ook beschikbaar zijn via de nieuwe update. Met de 6.45 patch die op een later punt zal worden uitgebracht, zal de level cap voor Blue Mages omhoog gaan naar 80, wordt er nog een nieuwe dungeon toegevoegd en zullen er nieuwe quests beschikbaar zijn met de altijd komische Hildibrand in de hoofdrol.