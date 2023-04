De Joy-Cons van de Nintendo Switch staan bekend om hun stick drift, wat vrij vervelend kan zijn tijdens het gamen. Hier is lang discussie over geweest en heeft zelfs tot de nodige kritische rapporten van consumentenorganisaties geleid. Nintendo ging dit tegen door betere modellen uit te brengen, maar stick drift is nooit helemaal uitgesloten.

Een update op de ondersteuningspagina van Nintendo meldt nu dat de reparatie van stick drift gratis is. Ook als de garantieperiode al verstreken is. De voorwaarde is wel dat het hier enkel om reparatie van stick drift gaat dat niet is ontstaan door nalatigheid of gerommel met de componenten. Het moet dus puur door gewoon gebruik komen.

Via de ondersteuningspagina van Nintendo lees je er meer over. Mocht je nog Joy-Cons met stick drift hebben liggen, dan zou je in theorie in aanmerking moeten komen voor reparatie.