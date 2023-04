De HBO-serie The Last of Us werd geschoten in Alberta, Canada, en wel rondom Calgary. Voor het tweede seizoen is er gekozen om op een andere locatie te gaan filmen.

Dankzij Deadline weten we dat het filmen van The Last of Us: Season 2 wederom in Canada zal plaatsvinden. Alleen is er dit keer voor Vancouver gekozen, een veelgebruikte locatie voor het opnemen van films trouwens.

We zullen sowieso lang moeten wachten tot we het resultaat kunnen bewonderen. Actrice Bella Ramsey liet namelijk eerder al weten dat zij verwacht dat het tweede seizoen pas eind 2024 of begin 2025 zal uitkomen.