Vorige week woensdag kondigde Sony PlayStation de line-up voor PlayStation Plus van deze maand aan. We mogen weer drie games downloaden en via deze weg willen we je laten weten dat de games beschikbaar zijn in de PlayStation Store.

Als je een PlayStation Plus Essential abonnement of een hogere tier hebt, kun je de onderstaande drie titels nu downloaden:

Deze games zijn beschikbaar tot de eerste dinsdag van mei, dus je hebt volop de tijd om de titels te downloaden. Met het verschijnen van deze games zijn de games van maart niet langer beschikbaar. Als je een PlayStation Plus abonnement nodig hebt, dan klik je hier.

Later deze maand zal Sony bekendmaken welke titels er aan de Extra en Premium bibliotheken toegevoegd zullen worden.