Konami was vroeger altijd een grote speler, maar heeft zich de laatste jaren steeds minder op het ontwikkelen van games gericht. Sinds een paar maanden is het Japanse bedrijf toch weer regelmatig in het nieuws, doordat zij met nieuwe spellen bezig zijn. Ze lijken zich hier nu weer serieus meer op te gaan richten, want zij hebben nu ook een nieuwe studio geopend.

Volgens Konami is de nieuwe Konami Osaka Studio een bedrijf waar de potentie van iedereen ten volste tot uiting kan komen, zo meldt de uitgever. De nieuwe plek van Konami is dan ook voorzien van alles wat men nodig heeft voor een productie, waaronder een motion capture-afdeling en een geluidstudio. Het is de bedoeling dat de studio de volgende 50 jaar voor groei zal zorgen voor de Japanse ontwikkelaar/uitgever.

Konami heeft het sowieso al druk met games die in ontwikkeling zijn. Zo zijn er drie Silent Hill-titels onderweg en er gaan geruchten dat het Japanse bedrijf werkt aan een nieuwe Castlevania en een Metal Gear Solid 3 remake.