Dead Island 2 zal deze maand dan toch echt gaan verschijnen. Een avontuur waar we lang op hebben moeten wachten, maar de eerste indrukken stemmen ons redelijk tot erg positief. We gaan naar een alternatief Los Angeles om daar alle zombies een definitief enkeltje hiernamaals te bezorgen.

Vanzelfsprekend komt de game ook met de nodige Achievements en Trophies om te ontgrendelen en die zijn via True Achievements nu online verschenen. Hieronder alle Achievements die je in de Xbox versie van de game kunt verzamelen. Deze zijn natuurlijk hetzelfde als de Trophies, waarvan je de waarde hier kunt vinden.

Zoals het er naar uitziet lijkt Dead Island 2 niet al te ingewikkeld om 100% te voltooien. De game is vanaf 21 april verkrijgbaar.

Making Your Mark (10)

-Complete 10 non-story quests

Ooh, Shiny! (10)

-Find your first Legendary Weapon

Zombologist (10)

-Unlock every zombie type in the Zompedia

Stacking the Deck (10)

-Collect 30 skill cards

Anger Management (10)

-Slay 50 zombies with fury attacks

This Is My Weapon (10)

-Fully upgrade a Superior weapon and customise it with a mod or perk in every slot

Hazardous Materials (10)

-Slay 100 zombies using caustic, fire, or shock damage

Break a Leg (10)

-Main 100 limbs

Slayer Squad (10)

-Complete any five quests in co-op

I Am the Resurrection (10)

-Revive other Slayers five times

Coup de Grace (10)

-Slay 25 zombies using finishing moves

Perks of the Job (10)

-Complete five blueprint challenges

Donk! (10)

-Throw a melee weapon and hit a zombie 35+ metres away

Apex Predator (10)

-Knock down 10 Apex Variants

I Got a Zombie Army and You Can’t Harm Me (10)

-Perform 25 perfect defensive moves

Rising Star (40)

-Complete 20 non-story quests

On Safari (50)

-Complete the first tier of every Zombie Challenge

Variety is the Spice of Death (50)

-Complete the first tier of every Weapon Challenge

Zombicidal Maniac (50)

-Complete the first tier of every Combat Challenge

Survival Skills (50)

-Complete the first tier of every Survivor Challenge

Smorgasbord (50)

-Complete the first tier of every Exploration Challenge

Sharpest Tool in the Box (50)

-Complete five Lost & Found weapon quests

Sole Survivor (50)

-Complete all Lost & Found Missing Person quests

Jumbo Keyring (20)

-Unlock 10 lockboxes

Bookworm (20)

-Collect 20 journals

LA Influential (100)

-Complete 40 non-story quests

Max Headroom (50)

-Reach level 30