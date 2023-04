Ter promotie van de Super Mario Bros. Movie heeft animatiestudio Illuminaton een korte video clip uitgebracht. In de clip zien we een scene genaamd ‘Princess Peach Training Course’ waarin Peach een parcours aflegt gevuld met iconische Mario rekwisieten.

De Super Mario Bros. Movie gaat vandaag in première in de Nederlandse bioscopen. Samen met de release van de film start vandaag ook een Super Mario-sale in de Nintendo eShop.

Je kunt de 46 seconden durende video clip van de Super Mario Bros. Movie hieronder bekijken.