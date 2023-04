Eerder deze week werd bekend dat Quantum Break deze maand Microsofts Game Pass service zou verlaten, met als gevolg veel rumoer rondom de IP-rechten van Remedy’s shooter.

Het blijkt nu dat Remedy niet de rechten van het IP in handen heeft gekregen zoals eerder door velen werd gedacht als mogelijke verklaring voor het verdwijnen van Quantum Break vab Game Pass. Microsofts Aaron Greenberg heeft namelijk laten weten dat het spel niet meer beschikbaar zal zijn door wat problemen rondom de licenties. Welke problemen dit precies zijn heeft het bedrijf niet genoemd, maar volgens Microsoft is het tijdelijk. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen momenteel hard om het spel weer terug op de service te krijgen.

Don’t worry Quantum Break will be coming back to Game Pass. It is being temporarily removed due to some licenses that expired that were in the process of being renewed. Will let you know as soon as it is back.

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 4, 2023