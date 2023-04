Vanwege de release van The Super Mario Bros. Movie in de bioscopen werd Shigeru Miyamoto onder andere geïnterviewd door Variety. Een logische vraag die tussendoor natuurlijk aan hem gesteld werd, is wanneer we een nieuwe Mario-game mogen verwachten. Het is immers al jaren geleden dat we Mario Odyssey ontvingen.

Het lijkt erop dat er iets in de pijplijn zit, want in zijn antwoord gaf Miyamoto aan dat het beste is om toekomstige Nintendo Direct uitzendingen in de gaten te houden. Naar verwachting zal er in juni weer een nieuwe Nintendo Direct plaatsvinden, dus wellicht wordt hier een nieuwe Mario-game aangekondigd.