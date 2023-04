De Super Mario Bros. Movie draait nu in de bioscopen en daarom kondigde Nintendo eerder deze week al aan dat er een Mario-sale zou komen. Die is inmiddels online gegaan in de Nintendo eShop en hoewel de sale niet uitgebreid is, krijg je korting op een paar titels. Die games hebben we op een rijtje gezet hieronder:

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – Van € 59,99 voor € 39,99

Super Mario Maker 2 – Van € 59,99 voor € 39,99

Donkey Kong Country: Tropical Freeze – Van € 59,99 voor € 39,99

Yoshi’s Crafted World – Van € 59,99 voor € 39,99

Dit is niet alles, want het gaat hier om de eerste ronde. Deze ronde met aanbiedingen is geldig tot 19 april. Op 20 april zal de tweede ronde van start gaan en die komt natuurlijk met andere games die in de aanbieding gaan. Verwacht tegen die tijd een update hier op PlaySense.

Mocht je van één van deze aanbiedingen gebruik willen maken, dan heb je Nintendo eShop tegoed nodig. Dit kan je hier aanschaffen.