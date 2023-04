Vanaf deze week is de Super Mario Bros. Movie op het witte doek te bewonderen in je lokale bioscoop en je kunt via PlaySense nog meedoen aan de prijsvraag om een paar tickets te winnen voor de film van Illumination, die men in samenwerking met Nintendo heeft gemaakt.

Mocht je de tickets winnen of simpelweg op eigen houtje naar de film gaan, dan is het aangeraden om tijdens de credits te blijven zitten, er zijn namelijk maar liefst twee extra scènes die tijdens de aftiteling zullen volgen. Uiteraard zullen we de inhoud ervan niet delen, gezien het hier om verrassingen gaat.