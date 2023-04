In de eerste Call of Duty: Warzone was het echt een plaag op een gegeven moment: cheaters. Ook Warzone 2.0, net zoals Call of Duty: Modern Warfare 2 zijn niet helemaal veilig. Om dit tegen te gaan heeft Activision het RICOCHET Anti-Cheat systeem ontwikkeld, dat geregeld updates krijgt om valsspelen tegen te gaan.

Een van de nieuwe integraties is gericht op het gebruik van hardware accessoires van derde partijen. Het is toegestaan om andere controllers te gebruiken op de PlayStation of Xbox dan die je bij de console hebt gekregen, maar dit moeten wel controllers zijn die binnen het kader van eerlijk spel werken.

Via hardware is het echter mogelijk de gameplay te manipuleren, wat tussenmodules kunnen zijn, maar ook specifieke controllers. Op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van accessoires of controllers die de gameplay manipuleren en RICOCHET detecteert dat, dan zullen spelers een waarschuwing krijgen.

Als hier geen gehoor aan gegeven wordt, dan volgen er meer waarschuwingen en bij het negeren kan een ban het resultaat zijn. Deze ban gaat dan op voor alle Call of Duty-games. Er is helaas geen lijst beschikbaar van verboden accessoires en controllers, maar het vermoeden bestaat dat het onder andere om hardware in combinatie met Cronus software gaat.