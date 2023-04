De Overwatch-community zat er al enige tijd op te wachten, zeker nu het einde van seizoen 3 steeds dichterbij komt. Na een korte teaser op Twitter van een bloem-emoji werd de dag daarop de nieuwe Support Hero onthuld. Het nieuwe personage gaat onder de persona Lifeweaver en zijn echte naam is Niran PruksaManee. Hij heeft een Thaise achtergrond en is een bekende van de Damage Hero Symmetra.

Hij hanteert plantachtige krachten die hij gebruikt met behulp van “biolight”. Lifeweaver kan zowel zijn teamgenoten genezen door bloemen op te laden en weg te schieten, als ervoor kiezen om schade te verrichten door doorns uit zijn hand te schieten. Met behulp van zijn vaardigheid “Petal Platform” kan hij een bloemplatform maken waarmee hijzelf of anderen hogerop kunnen komen. Hij geneest zichzelf lichtjes wanneer hij ontwijkt met “Rejuvenating Dash”. Zijn laatste vaardigheid is “Life Pull” en hiermee kan hij bondgenoten uit krappe situaties naar zich toe trekken. Tijdens deze vaardigheid zijn bondgenoten beschermd door een schild.

Zijn ultieme vaardigheid is “Tree of Life” en hiermee roept hij een grote boom op die onmiddellijk bondgenoten geneest voor 150 HP en daarna om de zoveel seconden voor 50 HP doet genezen. Wanneer hij sterft, laat hij een grote bloem achter die zowel bondgenoten als vijanden zal healen. Hieronder kun je Lifeweaver in actie zien.