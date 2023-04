Met de komst van The Last of Us: Part II gaat de deur open voor één van de ‘unieke’ functies van pc-games: het maken van mods. Ook deze game ontkomt hier niet aan en er zitten af en toe leuke exemplaren tussen. Onlangs is er een pc-mod verschenen waarin de maker wel heel graag als de ster van The Last of Us HBO-show wilde spelen.

Je kunt nu namelijk met behulp van deze mod spelen als Pedro Pascal in The Last of Us: Part II. De maker van deze mod heeft een hoog-resolutiemodel genomen van Pedro Pascals gezicht en dit vervolgens op het model van Joel geplakt. Bij vlagen ziet het er best goed uit, maar je hoort wel de stem van Troy Baker, die de rol van Joel vertolkte in de games. Ook lijkt zijn gezicht hier en daar te glitchen, dus het resultaat is niet helemaal perfect.

Desalniettemin is het een leuke optie voor fans van de show die graag naar Pedro Pascal kijken.