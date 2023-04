Sinds gisteren gaat er een gerucht dat Sony zou werken aan een nieuwe handheld, ‘Q Lite’ genaamd. Deze handheld zou dienen als Remote Play optie voor de PlayStation 5, dus het zou geen cloud streaming systeem zijn wat aanvankelijk gedacht werd.

Nu is niks van dit alles officieel bevestigd, maar nadat het nieuws door Insider Gaming gemeld werd zijn knutselaars aan de slag gegaan. Het resultaat zijn wat voorbeeld modellen van hoe zo’n PlayStation Remote Play handheld er dan uit zou kunnen zien.

Hierboven de afbeelding die Insider Gaming zelf later heeft gedeeld, hieronder wat concepten van TCMFGames op Twitter. Eerlijk: het ziet er best wel interessant uit, die combinatie van een DualSense met een scherm. Hoe denk jij erover?

Let wel, Sony heeft geen officiële aankondigingen gedaan dus tot die tijd is het onduidelijk of het apparaat überhaupt bestaat.