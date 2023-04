We weten al jaren dat er een Minecraft-film in de pijplijn zit, maar deze is nog steeds niet uitgekomen. Sterker nog, we weten er eigenlijk ook niet echt veel over. Warner Bros. laat nu wederom weten voor wanneer de bioscoopfilm gepland staat.

Na de aankondiging in 2014 werd in juni 2016 bekendgemaakt dat de Minecraft-film in 2019 te zien zou zijn. Daar kwam alleen niets van terecht en nu is de nieuwe planning gedeeld. Laten we hopen dat dit nu wel tot een resultaat zal leiden.

Deadline meldt dat ze van Warner Bros. vernomen hebben dat de Minecraft-film zal uitkomen op 4 april 2025. Jared Hess – die ook Napoleon Dynamite maakte – zal de regie in handen hebben en Jason Momoa – die onder andere Aquaman speelde – zal de hoofdrol vertolken.