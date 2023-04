Heb je niet zoveel ruimte meer over op je SSD, maar ben je wel van plan om over drie weken Star Wars Jedi: Survivor aan te schaffen? Dan zal je toch wat andere games moeten verwijderen. Het nieuwe avontuur van Cal Kestis is namelijk flink aan de maat.

Electronic Arts heeft op zijn website laten weten dat de bestandsgrootte van de pc-versie van Star Wars Jedi: Survivor maar liefst 155GB is. Het is nog niet bekend hoe groot de consoleversie is, maar dat zal afgaande op de pc-vereiste ook niet mals zijn.

Het is eventueel wel mogelijk dat voor de PlayStation 5-versie gebruik wordt gemaakt van de speciale compressietechniek die voor die console toegepast kan worden. Als dat zo is, zal de bestandsgrootte aanzienlijk minder groot uitvallen, maar dat is nog even afwachten.