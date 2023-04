Sony heeft gereageerd op de herziene conclusie van de CMA aangaande de overname van Activision Blizzard door Microsoft, zoals je hier al hebt kunnen lezen. De lange reactie is weer voer voor discussie en één specifiek stukje valt extra op. Dit is namelijk een directe citaat van Sony Interactive Entertainment president Jim Ryan, die deze uitspraak eerder tijdens een hoorzitting deed.

Eerder heeft Sony al aangegeven te vrezen voor inferieure versies van Call of Duty op de PlayStation. Hoewel Microsoft heeft aangegeven dat dit lariekoek is omdat het ook nadelig voor henzelf kan zijn, blijft Sony hier op hameren door het weer aan te halen. Ryan stelde dat er serieuze schade aangericht zou worden als er bewust ‘gedegradeerde’ Call of Duty-games op de PlayStation worden uitgebracht.

In het geval dat dit zo erg zou zijn, zouden gamers PlayStation massaal kunnen verlaten met verstrekkende gevolgen die hun bedrijf nooit meer te boven zou komen.

“If PlayStation received a degraded version of Call of Duty, it would “seriously damage our reputation. Our gamers would desert our platform in droves and network effects would

exacerbate the problem. Our business would never recover.”